Xiaomi инвестировала в китайского производителя электрокаров XPeng

Компания XPeng Motors объявила о завершении очередного раунда привлечения средств и контракте о стратегическом партнерстве с производителем потребительской электроники Xiaomi.

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Инвесторами XPeng Motors уже являются такие гиганты, как Alibaba, Foxconn, China Merchants Bank, China CITIC Bank и HSBC. Общая сумма полученных от нескольких инвесторов средств составила 400 миллионов долларов, однако какая доля от этой суммы поступила от Xiaomi – не сообщается.

Также электромобильный стартап не раскрывает данных о нынешнем объеме капитализации, однако независимые источники сообщают, что компания стоит значительно больше, чем в августе прошлого года, когда она оценивалась в 25 миллиардов юаней (3,5 млрд долларов).