Стало ясно, сколько заложили на строительство аэропорта в Днепропетровской области

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На строительство международного аэропорта в Днепропетровской области в проекте бюджета Украины-2020, который приняла Верховная Рада Украины, заложен 1 млрд грн.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко.
“Новому аэропорту на Днепропетровщине – быть. Строительство, о котором мечтает вся область, которого ждет вся страна, начнется в 2020 году. На это в госбюджете заложен 1 млрд грн», – отметил Бондаренко
Он выразил благодарность министру инфраструктуры Владиславу Криклию и всем народным депутатам, которые поддержали этот исторический проект.
«Для нашего региона современный аэропорт станет огромным скачком, новым этапом в развитии бизнеса, туризма, медицины. Поэтому для областной власти – это один из главных приоритетов», – подчеркнул глава ОГА.
Как известно, проект по строительству аэропорта область будет воплощать на условиях государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочную полосу построят за госсчет. В терминал инвестирует украинская промышленно-финансовая группа DCH.
«Новый аэропорт на Днепропетровщине – проект национального уровня. Его строительство – это важная часть моей стратегии по развитию инфраструктуры Украины. Поэтому контролировать выполнение проекта будем вместе с главой ОГА Александром Бондаренко», – отметил Криклий.
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