Е-правами смогут воспользоваться лишь четверть водителей — Федоров

В Едином государственном реестре МВД содержится 10 млн водительских прав, но фотографии есть только у 2,5 млн водителей, получивших права после 2013 года. По условиям пользования электронными правами, пока только эти водители смогут воспользоваться такими документами.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

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“В Едином госреестре МВД — 10 млн водительских прав, а фото есть только e 2,5 млн водителей. В чем сложности? Когда водитель останавливается для проверки документов, оказывается, что база данных не содержит фотографий в правах, выданных до 2013 года”, – говорится в сообщении.

Что планируется сделать:

наполнить реестр фото;

добавить в приложение “Действие” возможность получить новое удостоверение водителя одним нажатием, в случае потери документа. Этот документ можно будет забрать на почте.

“Кстати, в 2018 году потеряли водительские удостоверения 108 000 человек”, – добавил министр.

Справка Finance.ua:

Электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации авто будут проверять следующим образом:

водитель со своего смартфона должен предъявлять документы полицейскому;

полицейский с помощью специальных технических средств должен подтвердить данные в электронных ресурсах единой информационной системы МВД .

Что необходимо для заказа е-водительского удостоверения или е-техпаспорта: