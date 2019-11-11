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Где продали самые дорогие земельные участки - OpenMarket (инфографика)

Где продали самые дорогие земельные участки - OpenMarket (инфографика)

Из-за продажи земельных участков на онлайн-аукционах площадки OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) удалось дополнительно заработать 50 млн грн. Цена росла в среднем на 36,7% от стартовой.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГП “СЕТАМ”.

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В предприятии отмечают, что в целом произошло 1,587 тыс. успешных продаж лотов на 519, 6 млн грн. Из них 1,572 тыс. лотов на 370,7 млн грн было продано от Государственной исполнительной службы и 15 лотов на 148,9 млн грн – по процедуре добровольной продажи.

Среди самых дорогих проданных были земельные участки в столице:

  • на ул. Московская (Печерский р-н) – 55 166 139 грн;
  • бул. Дружбы Народов – 40 900 000 грн;
  • земельный участок от АО «Государственный ощадный банк Украины» – 33 700 000 грн;
  • Оболонский р-н – 24 000 000 грн;
  • земельный участок на углу улиц Радужная и Марка Черемшины – 7 020 817 грн.

По материалам Finance.UA
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