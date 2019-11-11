Apple планирует запуск общей подписки на свои мультимедийные сервисы в 2020 году

Недавний отчет Apple показал, что план купертиновцев компенсировать падение продаж iPhone главным образом за счет роста дохода от цифровых сервисов работает (этот бизнес уже по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 70). Чтобы сохранить импульс и сделать сервисы главным движителем роста бизнеса, Apple ранее запустила новостной сервис с платной подпиской Apple News+, виртуальную кредитную карту Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и онлайн-кинотеатр Apple TV+.

В следующем году Apple планирует достичь цели в 500 млн платных подписчиков на всех сервисах и очевидно, что останавливаться на этом компания не планирует, поэтому ищет новые способы дальнейшего наращивания базы. Уже давно ходят слухи, что Apple по примеру многих других техногигантов планирует объединить несколько подписок на сервисы в одном предложении. Свежая публикация Bloomberg указывает, что это может произойти уже в следующем году.

Ссылаясь на «людей, знакомых с вопросом», источник утверждает, что последние сделки Apple с издателями Apple News+ включают соответствующее положение, допускающее такую возможность (создания бандлов). В прошлом месяце проскакивали сообщения, что Apple также договаривается с музыкальными лейблами о том же (включении Apple Music в пакет), правда, тогда говорилось, что переговоры находятся на «ранней стадии».

В целом это было вполне ожидаемо. Сейчас у Apple есть четыре основных мультимедийных подписки: Apple News+, Apple TV+, Apple Music и Apple Arcade. И главное, что сейчас заботит Apple – это не прибыль, а обеспечение стабильного развития и роста. Чтобы заинтересовать пользователей, Apple включила Apple TV+ в студенческую подписку Apple Music без изменения стоимости, а также дарит бесплатную годовую подписку на TV+ всем покупателям новых устройств. И дальнейшее объединение подписок в один пакет представляется весьма разумным ходом, особенно с учетом успеха, достигнутого Amazon с собственным «супер-пакетом» Amazon Prime.