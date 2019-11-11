Ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold (фото)

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Motorola представила раскладушку с гибким экраном Razr. Вспоминая проблемы с дисплеем складного Samsung Galaxy Fold, многие стали переживать о возможной хрупкости новинки. Насколько она прочна, пока неясно, но, как оказалось, ремонт экрана у неё обойдётся дешевле, чем у печально известного конкурента.У Galaxy Fold замена гибкого дисплея стоит $599. Samsung, правда, недавно решила пойти на уступки пользователям и снизила цену до $149 для устройств, купленных до 31 декабря 2019 года. Что делать будущим покупателям Galaxy Fold, пока непонятно. Как пишут СМИ, замена экрана у Motorola Razr обойдётся почти в два раза дешевле — в $299. Речь, конечно, идёт о повреждениях, которые не покрывает гарантия. Стоит отметить, что цены самих смартфонов тоже различаются. Galaxy Fold продаётся по $1980 в США, а Razr должен будет стоить $1500.
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