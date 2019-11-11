0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold (фото)

Ремонт гибкого Motorola Razr обойдется дешевле ремонта Galaxy Fold (фото)

Motorola представила раскладушку с гибким экраном Razr. Вспоминая проблемы с дисплеем складного Samsung Galaxy Fold, многие стали переживать о возможной хрупкости новинки. Насколько она прочна, пока неясно, но, как оказалось, ремонт экрана у неё обойдётся дешевле, чем у печально известного конкурента.

У Galaxy Fold замена гибкого дисплея стоит $599. Samsung, правда, недавно решила пойти на уступки пользователям и снизила цену до $149 для устройств, купленных до 31 декабря 2019 года. Что делать будущим покупателям Galaxy Fold, пока непонятно. Как пишут СМИ, замена экрана у Motorola Razr обойдётся почти в два раза дешевле — в $299. Речь, конечно, идёт о повреждениях, которые не покрывает гарантия. Стоит отметить, что цены самих смартфонов тоже различаются. Galaxy Fold продаётся по $1980 в США, а Razr должен будет стоить $1500.
По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.