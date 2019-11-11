В «Слуге народа» ответили изгнанной Скороход на «5 тыс. долл. в конвертах»

Исключенный из фракции “Слуга народа” депутат Анна Скороход должна предоставить факты получения нардепами зарплат в конвертах, поскольку без доказательств ее слова выглядят как месть своим бывшим коллегам. Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук, комментируя резонансное высказывание бывшей коллеги по фракции.

“Значит, если есть люди, которые голосуют против или воздерживаются от голосования за тот или иной закон – это означает, что они не получают зарплату в конвертах, да? Нет, давайте мы будем говорить фактами. Госпожа Скороход также должна была предоставить факты, если она говорит, что такие зарплаты в конвертах есть”, – сказала Верещук, добавив, что ей неизвестно о таких фактах.

Нардеп подчеркнула, что сама голосует не за все законопроекты и публично их критикует.

“И это никоим образом не влияет ни на какие разговоры. Поэтому факты – это очень важно. Потому что на сегодняшний день это выглядит, как месть фракции или тем людям, которые руководят фракцией. А я не хочу принимать в этом участие и призываю вас всех делать также. Потому что на самом деле это лишь битва сплетен и слухов и ничего хорошего это не принесет ни фракции, ни обществу”, – подытожила Верещук.