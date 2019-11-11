Денисова обратилась в КСУ относительно пенсий госслужащих

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подписала представление, которым просит Конституционный суд восстановить права госслужащих на получение пенсии и ее перерасчет.
Об этом она сообщила на своей странице в FACEBOOK.
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“В неотложном порядке мной подписано конституционное представление по восстановлению прав госслужащих на получение пенсии и ее пересчет”, – пишет Денисова.
По ее словам, закон не урегулировал порядок и условия перерасчета пенсий государственных служащих, у которых на время вступления его в силу не было необходимого стажа госслужбы. Последний перерасчет размера пенсий производился в феврале 2008 года.
“Надеюсь, что судьи КСУ вынесут справедливое решение о восстановлении социальных прав госслужащих и должностных лиц местного самоуправления”, – добавила Денисова.
Она отметила, что прекращение пенсий для определенных категорий госслужащих связано со вступлением в силу с 1 мая 2016 года нового закона «О государственной службе». Пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
По ее словам, только государственные служащие, у которых был необходимый стаж госслужбы на день вступления в силу Закона № 889, могут получить пенсию на прежних условиях. Размеры их пенсий ежегодно не индексировались и не осовременивались, как это производилось для всех категорий пенсионеров.
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