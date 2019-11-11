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Сколько госпредприятий собираются приватизировать

Сколько госпредприятий собираются приватизировать

В Минэкономики начали процесс подготовки объектов госсобственности к приватизации, анализ их деятельности и проверку готовности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сколько объектов приватизируют:

  • 766 – это стратегические предприятия, которые остаются в государстве – их ждет реструктуризация с целью построения эффективной системы корпоративного управления и работа на Фонд Национального богатства.
  • 1261 – фактически банкроты, не ведут никакой деятельности – они должны быть ликвидированы, чтобы не быть обузой для бюджета.
  • 1006 – работают, но не развиваются – их необходимо приватизировать.

Общая стоимость всех активов 3643 объектов, в которых государство владеет большей долей собственности, – 3,733 млрд грн., доход с этих предприятий – 744 млрд грн.

В процессе передачи в частную собственность уже находятся 1399 госпредприятий:

  • 737 из них – уже согласовали на приватизацию:
  • 482 – в процессе передачи в управление Фонду государственного имущества Украины;
  • 357 – будут переданы решением Кабинета Министров уже на следующей неделе;
  • 125 – ожидают принятия решения до конца месяца.

Общая стоимость активов 737 предприятий – более 12 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • 2 октября Верховная Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов.
  • Правительство уверено, что закон обеспечит снятие искусственных запретов по приватизации государственного имущества и положительно повлияет на экономическое развитие регионов.
По материалам Finance.UA
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