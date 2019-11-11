Сколько госпредприятий собираются приватизировать

В Минэкономики начали процесс подготовки объектов госсобственности к приватизации, анализ их деятельности и проверку готовности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Сколько объектов приватизируют:

766 – это стратегические предприятия, которые остаются в государстве – их ждет реструктуризация с целью построения эффективной системы корпоративного управления и работа на Фонд Национального богатства.

1261 – фактически банкроты, не ведут никакой деятельности – они должны быть ликвидированы, чтобы не быть обузой для бюджета.

1006 – работают, но не развиваются – их необходимо приватизировать.

Общая стоимость всех активов 3643 объектов, в которых государство владеет большей долей собственности, – 3,733 млрд грн., доход с этих предприятий – 744 млрд грн.

В процессе передачи в частную собственность уже находятся 1399 госпредприятий:

737 из них – уже согласовали на приватизацию:

482 – в процессе передачи в управление Фонду государственного имущества Украины;

357 – будут переданы решением Кабинета Министров уже на следующей неделе;

125 – ожидают принятия решения до конца месяца.

Общая стоимость активов 737 предприятий – более 12 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

2 октября Верховная Рада сократила список запрещенных для приватизации заводов.