Межбанк: пятница будет позитивной для гривны

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Пятница не будет самым активным днем этой недели по объемам операций на валютном рынке, но сохранит достаточно позитивный настрой по перспективам гривны на ближайшее время.
За счет эффекта окончания рабочей недели и снижения деловой активности перед выходными – статистика торгов 15 ноября вряд ли превысит $160-200 млн при совершении 420-480 сделок.
А вот непосредственно по курсообразованию на межбанке будет по-прежнему интересно. Вот основные факторы, которые повлияют на тренд по котировкам:
1) У бизнеса наступил период авансовых выплат персоналу за первую половину ноября и в начале следующей недели предстоят бюджетные платежи по итогам октября и за третий квартал. Часть компаний уже с сегодняшнего дня начнет активно накапливать гривневые ресурсы для этих расчетов. Дефицит гривны только увеличит предложение валюты на межбанке;
2) На наличном рынке продолжается постепенное понижение ценников. В пятницу с утра обменники продавали доллар уже по 24,30-24,35 гривен и тенденция на дальнейшее укрепление позиций наличной гривны сохраняется. Это психологически также работает на укрепление безналичной нацвалюты;
3) Выросла ликвидность в банковской системе. Корсчета банков на утро 15 ноября увеличились на 2,6 млрд гривен — до 56,5 млрд. Рост свободной гривны в банках и у клиентов – всегда “опасен” для курса нацвалюты на межбанке. Но приближение периода бюджетных платежей быстро “ устранит” эту угрозу.
При избытке предложения валюты на межбанке Нацбанк снова будет выкупать его в резервы, что частично поддержит котировки доллара на межбанке.
Мы ожидаем на сегодня очень вероятного нового выхода НБУ со скупкой доллара через Matching и коридор по доллару в пределах 24,10-24,30 гривен. Ниже котировки в пятницу не пойдут из-за потенциальных выкупов регулятором доллара на торгах, а выше – не вырастут за счет психологического настроя клиентов на постепенное снижение котировок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,22 / 24,25
евро – 26,64 / 26,67
российский рубль – 0,3778 / 0,3784
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