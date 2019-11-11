Киев просит у Кабмина 50 млрд грн на метро на Троещину

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Депутаты Киевсовета обратились к президенту Украины и Кабинету министров о выделении средств на строительство линии метро на жилой массив Троещина.
Решение поддержали 78 депутатов, сообщает пресс-служба горсовета.
Жилой массив Выгуровщина-Троещина, где проживает около 300 тысяч человек, является одним из самых проблемных по транспортному сообщению в Киеве. Путь до ближайшей станции метро «Почайна» проходит через Северный мост, который связывает два берега Днепра. Более сорока лет назад этого было вполне достаточно, но теперь – нет.
«Стоимость строительства метро на Троещину оценивают в пределах 40-50 миллиардов гривен, что практически равно годовому бюджету Киева. А появление новой ветки метро к массиву прогнозируют не раньше, чем в 2035 году. А по нормативам нужно минимум шесть лет, чтобы завершить строительство Подольско-Воскресенского моста. Сейчас даже проекта Подольско-Выгуровской линии не существует. Поэтому городу крайне необходима финансовая поддержка государства», – отметила автор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
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