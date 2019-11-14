Как получить налоговую скидку за переоборудование авто на газ

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Владельцы авто, которые переоборудовали свои авто для работы на сжиженном (сжатом) газе или биотопливе, могут получить от государства частичную компенсацию своих расходов в виде налоговой скидки.
Об этом сообщается на сайте Главного управления ГФС в Николаевской области.
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“Физическое лицо, осуществившее переоборудование транспортного средства и использующее биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) с целью получения налоговой скидки должно подать документы, подтверждающие расходы, понесенные для переоборудования транспортного средства, сертификат соответствия транспортного средства, которое было переоборудовано, и свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)”, – говорится в сообщении.
Кто может претендовать на налоговую ГБО-скидку:
Физлица, получавшие в течение отчетного налогового года исключительно незарплатные доходы (например, частные предприниматели, самозанятые лица, ведущие независимую профессиональную деятельность), права на налоговую скидку не имеют.
Для получения налоговой скидки необходимо иметь следующие документы:
Для проведения расчета налоговой льготы необходимо знать:
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