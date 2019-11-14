Как получить налоговую скидку за переоборудование авто на газ

Владельцы авто, которые переоборудовали свои авто для работы на сжиженном (сжатом) газе или биотопливе, могут получить от государства частичную компенсацию своих расходов в виде налоговой скидки.

Об этом сообщается на сайте Главного управления ГФС в Николаевской области.

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“Физическое лицо, осуществившее переоборудование транспортного средства и использующее биотопливо (биоэтанол, биодизель, сжатый или сжиженный газ и другие виды биотоплива) с целью получения налоговой скидки должно подать документы, подтверждающие расходы, понесенные для переоборудования транспортного средства, сертификат соответствия транспортного средства, которое было переоборудовано, и свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт)”, – говорится в сообщении.

Кто может претендовать на налоговую ГБО-скидку:

нужно быть резидентом Украины;

иметь регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или отметку в паспорте о наличии права проводить любые платежи по серии и номеру паспорта;

получить в отчетном году доход в виде заработной платы.

Физлица, получавшие в течение отчетного налогового года исключительно незарплатные доходы (например, частные предприниматели, самозанятые лица, ведущие независимую профессиональную деятельность), права на налоговую скидку не имеют.

Для получения налоговой скидки необходимо иметь следующие документы:

свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства, в отношении безопасности дорожного движения;

акт технического соответствия транспортного средства, которое было переоборудовано;

акт технической экспертизы;

платежные документы и акт приема-передачи автомобиля;

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Для проведения расчета налоговой льготы необходимо знать: