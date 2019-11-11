Дизайнер Xiaomi рассказал о недостатках первых умных часов компании

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Директор по дизайну Xiaomi Рен Йи недавно признался, что новый гаджет Xiaomi Watch не лишен недостатков.
В своем недавнем посте в соцсети Weibo Рен Йи сказал, что основными проблемами новинки являются мощность, вес и совместимость с искусственным интеллектом.
Поскольку умные часы не столь велики как телефоны, некоторые функции сложно внедрить. По его словам, часы «должны будут игнорировать» некоторые потребности пользователей, и каждый должен будет выбирать гаджет, исходя из своих предпочтений.
Также Рен Йи отметил, что первые умные часы получили относительно некачественное звучание, несмотря на большой вырез динамика.
Кроме того, сообщается, что устройство имеет недостатки в работе системы искусственного интеллекта, а также при работе с устройствами умного дома, что может быть исправлено в последующих обновлениях.
Xiaomi Watch оснащены 1,78-дюймовым квадратным экраном AMOLED. С точки зрения аппаратного обеспечения, Xiaomi Watch — первые в мире часы, использующие версию Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G. Он поддерживает независимый WiFi, Bluetooth, многофункциональный NFC и другие функции.
Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 570 мАч они работают 36 часов. Эти умные часы поставляются со специальной системой — MIUI For Watch. Пользователи имеют доступ к 100 темам и могут загружать приложения.
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