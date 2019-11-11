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Рада поддержала законопроект о земельных торгах через ProZorro

Рада поддержала законопроект о земельных торгах через ProZorro

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

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Целью законопроекта является обеспечение публичности и прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, что будет достигнуто путем проведения следующих аукционов в электронной торговой системе.

Что изменится:

  • процедурой подготовки и проведения земельных торгов будет заниматься Кабинет Министров Украины;
  • организатор через личный кабинет должен публиковать в электронной торговой системе объявление о проведении земельных торгов, к которому прилагаются документы и материалы на лот;
  • все этапы торгов проходят через электронную торговую систему, вся информация о них публикуются в электронном порядке;
  • сведения об участниках торгов не подлежат разглашению до завершения торгов, что обеспечит невозможность искажения результатов торгов и минимизирует риски сговора участников торгов;
  • торги будут процедурой определения победителя торгов, в ходе которой участники могут поэтапно увеличивать свои ценовые предложения в течение трех раундов (один участник сможет в течение одного раунда торгов один раз повысить свое ценовое предложение не менее, чем на размер минимального шага торгов, который составляет 1 процент от стартовой цены лота);
  • право на земельный участок, приобретенное по результатам проведения торгов, подлежит государственной регистрации в порядке, определенном законом.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.
  • По прогнозам Минэкономики, запуск земли приведет к увеличению стоимости аренды: цена за 1 гектар в среднем увеличится с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.
По материалам Finance.UA
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