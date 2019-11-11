Рада поддержала законопроект о земельных торгах через ProZorro

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы ProZorro.Продажи.
Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
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Целью законопроекта является обеспечение публичности и прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, что будет достигнуто путем проведения следующих аукционов в электронной торговой системе.
Что изменится:
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