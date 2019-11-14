КГГА планирует потратить на транспортную инфраструктуру 83 млрд грн

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Киевский городской совет принял городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы с объемом финансирования более 83 млрд грн.
Наработанную в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА многолетнюю программу поддержали 69 из 83 депутатов.
В документе отмечается, что финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет государственного и городского бюджетов, других источников. Из городского бюджета на выполнение мероприятий необходимо будет направить 76 млрд грн. А именно:
Расходы программы текущего года составляют 4,4 млрд грн, из которых город финансирует 2,8 млрд грн.
В задачах программы с целью развития сети электротранспорта, в частности, предусмотрено строительство новых трамвайных линий:
Включены также мероприятия по улучшению состояния хозяйства аэропорта “Киев” (Жуляны), расширение интеграции инфраструктуры киевского железнодорожного узла в транспортную систему города.
Программа включает обновление подвижного состава коммунального транспорта, ревизию дорог с улучшением дорожной сети, реконструкцию сетей дорожной канализации, улучшение парковочного пространства, модернизацию систем освещения транспортно-дорожной сети, строительство новых развязок и пр.
Среди задач программы также повышение интенсивности эксплуатации велосипедов, сдерживание прироста уровня автомобилизации, дестимуляция использования индивидуального транспорта для ежедневных трудовых поездок путем квотирования количества паркомест в административно-деловом ядре и исторических ареалах города и пр.
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