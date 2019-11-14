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КГГА планирует потратить на транспортную инфраструктуру 83 млрд грн

КГГА планирует потратить на транспортную инфраструктуру 83 млрд грн

Киевский городской совет принял городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры на 2019-2023 годы с объемом финансирования более 83 млрд грн.

Наработанную в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА многолетнюю программу поддержали 69 из 83 депутатов.

В документе отмечается, что финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет государственного и городского бюджетов, других источников. Из городского бюджета на выполнение мероприятий необходимо будет направить 76 млрд грн. А именно:

  • в 2020 году выполнение программы требует 14 млрд грн, из которых средства городского бюджета составят 12,6 млрд;
  • в 2021 году – около 21 млрд грн и почти вся сумма – это городской бюджет;
  • в 2022 году – 21,9 млрд грн, из которых городского бюджета – 20,6 млрд грн;
  • в 2023 году – 22 млрд и 20 млрд грн соответственно.

Расходы программы текущего года составляют 4,4 млрд грн, из которых город финансирует 2,8 млрд грн.

В задачах программы с целью развития сети электротранспорта, в частности, предусмотрено строительство новых трамвайных линий:

  • от ул. Старовокзальной до станции метро “Дворец спорта”;
  • от пр. Григоренко по ул. Анны Ахматовой и Днепровской набережной до станции метро “Осокорки”;
  • по ул. Коперника на участке от ул. Глыбочицкой до ул. Бердичевской.

Включены также мероприятия по улучшению состояния хозяйства аэропорта “Киев” (Жуляны), расширение интеграции инфраструктуры киевского железнодорожного узла в транспортную систему города.

Программа включает обновление подвижного состава коммунального транспорта, ревизию дорог с улучшением дорожной сети, реконструкцию сетей дорожной канализации, улучшение парковочного пространства, модернизацию систем освещения транспортно-дорожной сети, строительство новых развязок и пр.

Среди задач программы также повышение интенсивности эксплуатации велосипедов, сдерживание прироста уровня автомобилизации, дестимуляция использования индивидуального транспорта для ежедневных трудовых поездок путем квотирования количества паркомест в административно-деловом ядре и исторических ареалах города и пр.

По материалам Телеграф
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