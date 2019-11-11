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В Украине создадут государственную е-систему в сфере строительства

В Украине создадут государственную е-систему в сфере строительства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства» №199-IX, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Цель закона – улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

Что это даст:

  • все данные о рынке строительства объединят в едином информационном ресурсе;
  • информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы;
  • документы для получения услуг в сфере строительства позволят подавать в электронной форме;
  • получать такие услуги тоже можно будет в электронной форме;
  • уменьшится перечень документов, подаваемых для получения админуслуг;
  • в системе можно будет оплачивать административные услуги и штрафы за правонарушения в области строительства;
  • введут идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным в течение жизненного цикла объекта, и единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимого имущества.
По материалам Finance.UA
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