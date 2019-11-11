В Украине создадут государственную е-систему в сфере строительства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства» №199-IX , который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Цель закона – улучшение качества предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков при их предоставлении, обеспечение публичности предоставления таких услуг.

Что это даст:

все данные о рынке строительства объединят в едином информационном ресурсе;

информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы;

документы для получения услуг в сфере строительства позволят подавать в электронной форме;

получать такие услуги тоже можно будет в электронной форме;

уменьшится перечень документов, подаваемых для получения админуслуг;

в системе можно будет оплачивать административные услуги и штрафы за правонарушения в области строительства;