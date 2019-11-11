Сколько готовы платить начинающим (инфографика)

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Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагают должности менеджеров по продажам и консультантов.
Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ua | grc.
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“Больше всего заинтересованы в соискателях-начинающих IT-компании – ими было размещено более чем каждое пятое предложение о работе для кандидатов без опыта. Достаточно активно себя вели и работодатели из отраслей «Услуги для бизнеса» и «Образовательные учреждения» – от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей также вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, заведения розничной торговли, финансовые учреждения и т. д.”, – сообщается в исследовании.
Какую работу предлагают начинающим:
Сколько готовы платить соискателям без опыта работы:
“Встречались вакансии и с зарплатой свыше 25 000 грн: например, работнику без опыта в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали заработную плату до 35 000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка – 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и владеет вторым иностранным языком (например, чешским/словацким/немецким/испанским) – до 1200 евро”, – отмечается в исследовании.
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