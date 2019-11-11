Сколько готовы платить начинающим (инфографика)

Чаще всего молодым специалистам без опыта работы предлагают должности менеджеров по продажам и консультантов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования hh.ua | grc.

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“Больше всего заинтересованы в соискателях-начинающих IT-компании – ими было размещено более чем каждое пятое предложение о работе для кандидатов без опыта. Достаточно активно себя вели и работодатели из отраслей «Услуги для бизнеса» и «Образовательные учреждения» – от них было опубликовано 13% и 12% вакансий соответственно. В ТОП-10 отраслей также вошли СМИ, маркетинговые и PR-агентства, заведения розничной торговли, финансовые учреждения и т. д.”, – сообщается в исследовании.

Какую работу предлагают начинающим:

26% приходится на менеджеров по продажам;

13% на консультантов;

10% – маркетологи;

9% – IT;

8% – админперсонал;

6% – образование, наука;

5% – туризм, гостиницы, рестораны, финансы и кредит;

4% – развлечения, масс-медиа;

3% – транспорт, логистика.

Сколько готовы платить соискателям без опыта работы:

7% готовы платить до 6 тыс. грн;

более трети работодателей – от 6 100 грн до 12 000 грн;

33% предлагали зарплату в диапазоне от 12 100 грн до 17 900 грн;

11% – 18 000 грн – 23 900 грн;

5% – предлагают 24 000 грн – 29 900 грн;

7% готовы платить от 30 000 грн.

“Встречались вакансии и с зарплатой свыше 25 000 грн: например, работнику без опыта в цех по сборке каркасно-панельных конструкций предлагали заработную плату до 35 000 грн, оператору контакт-центра со знанием немецкого языка – 25 000 грн, а гиду для иностранцев по Чернобыльской зоне, который знает английский на разговорном уровне и владеет вторым иностранным языком (например, чешским/словацким/немецким/испанским) – до 1200 евро”, – отмечается в исследовании.