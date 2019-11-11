Налогоплательщики в этом году перечислили в местные бюджеты почти 217 миллиардов

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За 10 месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 216,7 млрд грн, что на 35,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
“По сравнению с январем-октябрем 2018 года поступления в местные бюджеты за 10 месяцев этого года выросли на 35,4 млрд грн, или на 19,6%. В 2018 году территориальные общины получили 181,2 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшую долю доходов местных бюджетов составляет налог на доходы физических лиц. За 10 месяцев 2019 года его поступило 133,4 млрд грн. Это превышает прошлогодний показатель на 23,1 млрд грн, или на 20,9%.
Среди лидеров по уплате и налог на имущество. За указанный период плательщики перечислили 32,4 млрд грн этого налога. По сравнению с 10 месяцами прошлого года эта сумма больше на 6 млрд, или на 22,8%.
“На 20,2%, или на 5 млрд грн выросли в этом году и поступления единого налога для субъектов малого предпринимательства. В этом году его оплачено 29,5 млрд грн по сравнению с 24,6 млрд грн в 2018 году”, – информируют в ГНС.
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