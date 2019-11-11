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Рада передала часть акцизов на топливо в местные бюджеты

Рада передала часть акцизов на топливо в местные бюджеты

Верховная Рада Украины приняла правку в Бюджетный кодекс Украины относительно передачи части акцизов на топливо в источники финансирования местных бюджетов, вследствие чего финансирование Дорожного фонда в 2020 году сократится почти на 8 млрд гривен.

За соответствующую правку №2144 к проекту закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” проголосовали 275 народных депутатов Украины, сообщает корреспондент Укринформа.

“За исключением того, что только что депутаты проголосовали – отправить на местные бюджеты около 8 миллиардов – остальное (акцизного налога на топливо в 2020 году – ред.) пойдет на Дорожный фонд”, – сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Согласно принятой правке в Бюджетный кодекс, 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива будут зачисляться в бюджеты местного самоуправления.

По материалам УКРИНФОРМ
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