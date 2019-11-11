Рада передала часть акцизов на топливо в местные бюджеты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины приняла правку в Бюджетный кодекс Украины относительно передачи части акцизов на топливо в источники финансирования местных бюджетов, вследствие чего финансирование Дорожного фонда в 2020 году сократится почти на 8 млрд гривен.
За соответствующую правку №2144 к проекту закона “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины” проголосовали 275 народных депутатов Украины, сообщает корреспондент Укринформа.
“За исключением того, что только что депутаты проголосовали – отправить на местные бюджеты около 8 миллиардов – остальное (акцизного налога на топливо в 2020 году – ред.) пойдет на Дорожный фонд”, – сказала министр финансов Оксана Маркарова.
Согласно принятой правке в Бюджетный кодекс, 13,44% акцизного налога с произведенного в Украине топлива и 13,44% акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива будут зачисляться в бюджеты местного самоуправления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГА12 ч. назад - 1565 10
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)10 ч. назад - 1245 9
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформы7 ч. назад - 911 6
В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - Витренко12 ч. назад - 1114 5
Вышло обновление Windows 10 November 2019 UpdateВчера, 22:01 - 740 3
Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами19 ч. назад - 2715
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)8 ч. назад - 2674 2
Какой курс доллара заложен в бюджете5 ч. назад - 2274
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактора10 ч. назад - 1969
Принят бюджет на 2020 год: основные цифры6 ч. назад - 1888 2
Основатель "Википедии" запустил соцсеть4 ч. назад - 75
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 630 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 689
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1998 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2368