Минюст и НАПК будут обмениваться информацией для проверки деклараций

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Национальное агентство по предотвращению коррупции будет использовать данные из реестров Минюста для контроля деклараций.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Что изменилось. НАПК теперь будет иметь автоматизированный доступ Системы логического и арифметического контроля деклараций 3-х государственных реестров Минюста: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния.
Ведомства договорились о разработке сервисов, которые будут обмениваться информацией между Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, держателем которого является НАПК, и Единым реестром доверенностей, Наследственным реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.
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Что это даст. Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что это позволит НАПК осуществлять проверку декларации в автоматическом режиме.
В реестрах Минюста содержится большой объем важной во время проверки деклараций информации. Таким образом, НАПК получит доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.
«Благодаря налаживанию такого информационного взаимодействия внесение недостоверных сведений в декларации станет невозможным, а коррупционные риски будут сведены к нулю», – подчеркнул Денис Малюська.
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