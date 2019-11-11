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Минюст и НАПК будут обмениваться информацией для проверки деклараций

Минюст и НАПК будут обмениваться информацией для проверки деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции будет использовать данные из реестров Минюста для контроля деклараций.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Что изменилось. НАПК теперь будет иметь автоматизированный доступ Системы логического и арифметического контроля деклараций 3-х государственных реестров Минюста: Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния.

Ведомства договорились о разработке сервисов, которые будут обмениваться информацией между Единым государственным реестром деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, держателем которого является НАПК, и Единым реестром доверенностей, Наследственным реестром, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан.

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Что это даст. Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что это позволит НАПК осуществлять проверку декларации в автоматическом режиме.

В реестрах Минюста содержится большой объем важной во время проверки деклараций информации. Таким образом, НАПК получит доступ ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

«Благодаря налаживанию такого информационного взаимодействия внесение недостоверных сведений в декларации станет невозможным, а коррупционные риски будут сведены к нулю», – подчеркнул Денис Малюська.

По материалам Finance.UA
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