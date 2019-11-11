Пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРР

Ретроспективный пересмотр “зеленого” тарифа, инициированный председателем Комитета ВР по вопросам энергетики, испортит репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов.

Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

“Это будут ужасные последствия. Прежде всего он разрушит систему опционов, которая обеспечивает справедливость в отношении инвестиций, но важнее другое – испорченная репутация Украины как места для инвестиций, для иностранных инвесторов, а их у вас не так много”, – заявил Патроне.

Он также акцентировал на том, что для налаживания ситуации на рынке электроэнергии власть должна общаться с участниками рынка, а не использовать как инструмент меры ретроспективного изменения законодательства.

“Диалог о решении проблемы на рынке электроэнергии нужен, но он должен быть очень конструктивным и на добровольной основе, а власть не должна принимать никаких ретроспективных мер”, – считает Патроне.