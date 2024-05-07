На атомной электростанции Vogtle в США запустили еще один передовой реактор — Finance.ua

На атомной электростанции Vogtle в США запустили еще один передовой реактор 07.05.2024, 02:31 — Энергетика

В США на атомной электростанции Vogtle близ Вейнсборо (Джорджия) ввели в коммерческую эксплуатацию второй реактор Westinghouse AP1000 поколения III+. Его запустили на энергоблоке № 4, сообщает пресс-служба компании.

«Вместе с энергоблоком № 3 Vogtle , который был введен в коммерческую эксплуатацию в июле 2023 года, и двумя имеющимися водно-водяными реакторами на этой площадке, энергоблок № 4 будет играть ведущую роль в обеспечении безуглеродного будущего для США», — говорится в сообщении Westinghouse.

В компании объяснили, что энергоблоки № 3 и 4 способны генерировать достаточно электроэнергии для питания около 500 тыс. домохозяйств и бизнесов. Кроме того, новые блоки должны обеспечивать надежное энергоснабжение региона в течение следующих 60−80 лет.

«Рад объявить об успешном внедрении технологии AP1000 для энергоблока № 4 Vogtle, благодаря чему электростанция Vogtle станет крупнейшим источником чистой энергии в Соединенных Штатах», — отметил президент и гендиректор Westinghouse Патрик Фрагман.

Компания уточнила, AP1000 — единственный в мире реактор поколения III+ с полностью пассивными системами безопасности, модульной конструкцией и лучшим соотношением мощности (МВт) к площади установки на рынке.

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