Данилишина переизбрали главой Совета НБУ

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Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 14 ноября 2019 года переизбрал главой Совета Богдана Данилишина. Об этом РБК-Украина сообщил член совета Виталий Шапран, назначенный на эту должность Верховной Радой 12 ноября.
По его словам, заместителем главы Совета НБУ назначен Василий Фурман, который занял эту должность вместо Тимофея Милованова.
Напомним, Богдан Данилишин возглавляет Совет Национального банка Украины с 25 октября 2016 года.
В соответствии с законом Украины “О Национальном банке” глава совета избирается на три года и срок полномочий Данилишина истек 26 октября 2019 года.
При этом Совет НБУ на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. По данным РБК-Украина, выборов главы Совета НБУ на заседании 22 октября не было, поскольку ожидалось назначение парламентом одного члена Совета НБУ вместо Тимофея Милованова, который возглавил Минэкономики.
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