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Писарука хотят взять на поруки глава НБУ и гендиректор Dragon Capital

Писарука хотят взять на поруки глава НБУ и гендиректор Dragon Capital

Задержанного экс-заместителя председателя Национального банка, председателя правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука хотят взять на поруки глава НБУ Яков Смолий и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.

Об этом сообщает Центр Противодействия Коррупции в Twitter.

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Также такое желание изъявили заместитель Смолия Екатерина Рожкова, депутат Киевсовета Сергей Гусовский и председатель наблюдательного совета компании “Фармак” Филя Жебровская.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году ПАО “ВиЭйБи Банк”.

А бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы правления Райффайзен Банка Аваль Александра Писарука связано с его работой в НБУ.

По материалам Економічна Правда
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