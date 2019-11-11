В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформы

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В Украине стриминговые платформы и соцсети могут обложить налогами. Соответствующую инициативу подали парламентарии и хотят ее включить в законопроект «О медиа», который разрабатывает Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.
Об этом заявил глава комитета Александр Ткаченко.
«Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?» – отметил народный депутат.
Если изменения внесут в закон, это означает, что налоги будут платить такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv и другие, которые являются нелинейными аудиовизуальными медиа. Также в этот перечень внесут и социальные сети, которые являются провайдерами платформ общего доступа к информации.
У западных социальных сетей и Netflix сейчас нет своих офисов в Украине.
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