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В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформы

В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформы

В Украине стриминговые платформы и соцсети могут обложить налогами. Соответствующую инициативу подали парламентарии и хотят ее включить в законопроект «О медиа», который разрабатывает Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом заявил глава комитета Александр Ткаченко.

«Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?» – отметил народный депутат.

Если изменения внесут в закон, это означает, что налоги будут платить такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv и другие, которые являются нелинейными аудиовизуальными медиа. Также в этот перечень внесут и социальные сети, которые являются провайдерами платформ общего доступа к информации.

У западных социальных сетей и Netflix сейчас нет своих офисов в Украине.

По материалам lb.ua
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