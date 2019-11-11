Нафтогаз в этом году уплатил в госбюджет почти 90 млрд грн

Группа Нафтогаз за десять месяцев 2019 года уплатила в государственный бюджет 89,8 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

“По оперативным данным за десять месяцев 2019 года, предприятия группы Нафтогаз уплатили в государственный и местные бюджеты около 89,8 млрд грн налогов и дивидендов”, – отметили в компании.

Поступления от предприятий группы Нафтогаз, как отмечается, составляли около 14% общих доходов государственного бюджета в январе-октябре 2019 года.

Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине. По результатам 2018 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 137,8 млрд грн.