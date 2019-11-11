ГПУ передала в НАБУ дело по кредитам "ПриватБанка"

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Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело “ПриватБанка” в Национальное антикоррупционное бюро.
Об этом в эфире 24 канала заявил глава НАБУ Артем Сытник.
“В банковском секторе есть большие проблемы… 400 млрд грн – это сумма проблемных кредитов госбанков или же это сумма невозвращенного рефинанса. Из них 183 млрд грн – это как раз “ПриватБанк”, – рассказал Сытник.
По его словам, НАБУ и ранее вело дело по “ПриватБанку”, но с фокусом на предмет возможной причастности некоторых лиц к Нацбанку.
Также Сытник добавил, что после совещания с Рябошапкой было принято решение передать дело о событиях в “ПриватБанке” до национализации в НАБУ.
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