Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 год

В следующем году спрос на жилье на первичном рынке может возрасти.

Об этом заявила управляющая партнер бизнес-ассоциации RED Community Татьяна Шульга-Забельская.

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По ее прогнозу, в 2020 году будет продолжаться процесс перераспределения существующего спроса на первичное жилье, а также его вероятное увеличение за счет внедрения более лояльных условий рассрочки, а именно увеличение продолжительности беспроцентного периода в среднем от 1 до 1,5 лет и срока конечного погашения до 40-42 месяцев.

“При условии политической и экономической стабильности, в 2020 году ключевыми при реализации того или иного проекта, наряду с лояльными условиями приобретения, станут качественные характеристики будущего ЖК: создаваемые объекты инфраструктуры, современные планировки, наличие рекреационных зон и т.д.”, – считает Шульга-Забельская.