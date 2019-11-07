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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию ПАО “Банк Богуслав” до 30 ноября 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 11 ноября 2019 года №2893 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Банк Богуслав» сроком на один год с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.

Также продлены полномочия ликвидатора АО «Банк Богуслав» Виталия Паламарчука с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2020 года включительно.

По материалам УКРИНФОРМ
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