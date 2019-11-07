Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию еще одного банка

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию ПАО “Банк Богуслав” до 30 ноября 2020 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 11 ноября 2019 года №2893 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Банк Богуслав» сроком на один год с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2020 года включительно”, – говорится в сообщении.
Также продлены полномочия ликвидатора АО «Банк Богуслав» Виталия Паламарчука с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2020 года включительно.
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