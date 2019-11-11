Китай начал производить полностью автономные боевые дроны

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Китайские военные подрядчики уже начали продавать автономных боевых роботов клиентам на Ближнем Востоке. Китайская компания Ziyan активно продвигает свою собственную разработку Blowfish A3 – автономный беспилотный вертолет, вооруженный автоматом. Похоже, эта ситуация констатирует тот факт, что эпоха роботов-убийц уже совсем близко.
По сообщению министра обороны США Марка Эспера, Ziyan работает над продажей своих автономных боевых роботов в Саудовскую Аравию и Пакистан. В свою очередь, китайское правительство активно поддерживает разработку боевых роботов и торговлю ими, аргументируя свою позицию тем, что скоро подобные разработки появятся во всех армиях мира.
Хотя многие страны поддерживают запрет на полностью автономное оружие, крупные военные лидеры, такие как Китай, Россия и США, работают над созданием своих собственных боевых роботов. Если деятельность компании Ziyan будет успешно продолжаться в том же духе, то Китай может уверенно выбиться в лидеры этой отрасли.
Эспер также выразил беспокойство по поводу того, что корпорации “непреднамеренно или молчаливо предоставляют технологии или исследования, стоящие за неэтичным использованием искусственного интеллекта в Китае”.
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