Рада разрешила в рекламе сравнивать товары с конкурентами

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который позволяет использовать в Украине сравнительную рекламу – инициатива призвана гармонизировать законодательство в сфере сравнительной рекламы с правом Европейского Союза.
За соответствующий законопроект проголосовали 326 депутатов.
По словам авторов, документ направлен на адаптацию законодательства Украины к нормам ЕС в сфере сравнительной рекламы.
Отмечается, что в рекламе позволят использовать изображения, ссылки на товар, торговые марки, под которыми выпускается другой товар. Кроме этого, можно будет упоминать коммерческое наименование конкурентов, с которым сравнивают продукцию.
Сравнивать между собой позволят подобные товары, используемые по одинаковым потребностям. В рекламе также допускают возможность сравнивать лекарственные средства, медицинские изделия, методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.
В то же время, запрещается в рекламе вводить потребителей в заблуждение и действовать недобросовестно относительно конкурентов. Ответственность за неправомерное сравнение в рекламе несет рекламодатель.
Законопроект должны подписать глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский. Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования
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