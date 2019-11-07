Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за них

Хотя законодательство предусматривает ежегодный отпуск, на практике это правило не всегда действует, поэтому некоторые работники могут накапливать отпуска за несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого административного апелляционного суда.

К отпускам, которые не аннулируются, относятся:

ежегодный основной отпуск;

ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда;

другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

При наличии неиспользованных отпусков, сначала предоставляют их, а уже потом — дни отпуска за текущий рабочий год. Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней.

Это ограничение касается продолжительности ежегодных отпусков за отработанный рабочий год, а потому если работнику предоставляют ежегодные отпуска за несколько предыдущих лет – это ограничение не применяется.

Компенсация за отпуска:

часть ежегодного отпуска по желанию работника может быть заменена денежной компенсацией;

такая компенсация не выдается, если работник имеет неиспользованные ежегодные основные отпуска продолжительностью более 24 календарных дня каждый;

если при увольнении работник имеет неиспользованные отпуска, предприятие выплачивает ему денежную компенсацию за все дни этих отпусков;