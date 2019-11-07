0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 517 0

Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за них

Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за них

Хотя законодательство предусматривает ежегодный отпуск, на практике это правило не всегда действует, поэтому некоторые работники могут накапливать отпуска за несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба Седьмого административного апелляционного суда.

К отпускам, которые не аннулируются, относятся:

  • ежегодный основной отпуск;
  • ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;
  • ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда;
  • другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

При наличии неиспользованных отпусков, сначала предоставляют их, а уже потом — дни отпуска за текущий рабочий год. Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней.

Это ограничение касается продолжительности ежегодных отпусков за отработанный рабочий год, а потому если работнику предоставляют ежегодные отпуска за несколько предыдущих лет – это ограничение не применяется.

Компенсация за отпуска:

  • часть ежегодного отпуска по желанию работника может быть заменена денежной компенсацией;
  • такая компенсация не выдается, если работник имеет неиспользованные ежегодные основные отпуска продолжительностью более 24 календарных дня каждый;
  • если при увольнении работник имеет неиспользованные отпуска, предприятие выплачивает ему денежную компенсацию за все дни этих отпусков;
  • сумма компенсации рассчитывается как произведение среднедневного заработка и количества календарных дней неиспользованных отпусков.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.