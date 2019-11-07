Предоставление отпусков за прошлые годы и компенсация за них

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Хотя законодательство предусматривает ежегодный отпуск, на практике это правило не всегда действует, поэтому некоторые работники могут накапливать отпуска за несколько лет.
Об этом сообщает пресс-служба Седьмого административного апелляционного суда.
К отпускам, которые не аннулируются, относятся:
При наличии неиспользованных отпусков, сначала предоставляют их, а уже потом — дни отпуска за текущий рабочий год. Общая продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков не может превышать 59 календарных дней.
Это ограничение касается продолжительности ежегодных отпусков за отработанный рабочий год, а потому если работнику предоставляют ежегодные отпуска за несколько предыдущих лет – это ограничение не применяется.
Компенсация за отпуска:
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