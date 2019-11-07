Новый закон не повысит стоимость украинской земли - эксперт

Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада дала старт земельной реформе. В рамках реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Как рассказал аналитик “Альпари” Максим Пархоменко, сделать украинские земли ценными для бизнеса помогут технологии, оборудование и инфраструктура. А ситуация, когда собственники наделов не могут ими полноценно распоряжаться, приводит к снижению ценности земли.

“Ограничение пользования землей ведет к одному итогу – падение ценности земли. Ведь в ситуации, когда есть предложение, но ограничен или ликвидирован спрос, расти в цене ничего не может – нет покупателей. В связи с этим жители сел не получат доходов от земли, не могут ее продать. В таких условиях земля – это мертвый груз, который не имеет никакой ценности”, – объясняет Пархоменко.

Впрочем, по его словам, сразу после открытия рынка земли, запланированного на 2020 год, цена на землю расти не начнет.

“Для экономики, как и для владельцев земельных участков, самый оптимальный вариант – рост цен на землю. Но после самой реформы его не будет. Он возможен только при росте спроса на этот товар. А спрос в свою очередь могут формировать как текущие участники рынка, так и новые. Но важно понять, что появление новых участников-иностранцев не происходит в момент. На сейчас стоимость земли в разных областях крайне разная. Наличие инфраструктуры, дорог, элеваторов, железной дороги или реки повышает ее стоимость. Также если на этом участке работают компании, ее ценность может вырасти. Но в большинстве случаев таких факторов нет, из-за чего ожидать появления очереди из покупателей не стоит, как и роста цены на нее. <…> Миф о том, наша земля крайне цена для кого-то, это просто выдумка. Поскольку сельское хозяйство сегодня это не только земля. Это технологии, оборудование и инфраструктура. Только наличие этих факторов делает землю ценой для компании. И если технологии и оборудование мы можем быстро завезти в Украину, то создать условия в виде дорог, ж/д, элеваторов, барж не получится за несколько лет. Это большая и огромная работа, которую могут помочь сделать иностранные инвесторы”, – говорит Пархоменко.

Он уверен, что земельная реформа может позволить Украине стать богаче, но любые ограничения и запреты только задержат этот процесс и не позволят жителям сельской местности продать и распоряжаться участками на выгодных условиях.