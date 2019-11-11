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Новые уязвимости связи 5G позволяют отслеживать смартфоны

Новые уязвимости связи 5G позволяют отслеживать смартфоны

Связь нового поколения 5G во многом быстрее и безопаснее, чем 4G. Однако новое исследование демонстрирует, что оно также имеет уязвимости, которые могут подвергнуть риску пользователей смартфонов.

“Исследователи в области безопасности Университета Пердью и Университета Айовы обнаружили около десятка уязвимостей, которые, по словам исследователей, могут использоваться для отслеживания местоположения жертвы в режиме реального времени, подделывания аварийных оповещений, которые могут вызвать панику, или осуществления скрытого отключения от сети смартфона, подключенного к 5G.

Кроме того, исследователи отмечают, что некоторые из новых атак также могут быть использованы и в существующих сетях 4G, говорится в сообщении. Отмечается, что всего удалось обнаружить 11 уязвимостей в связи 5G. Создав вредоносную базовую станцию, злоумышленник может выполнить несколько атак против подключенного целевого смартфона. Эти атаки могут носить как шпионский характер, так и вредоносный.

По материалам ITC.ua
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