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Минсоцполитики определило перечень доходов, за задержку выплаты которых начисляется компенсация

Минсоцполитики определило перечень доходов, за задержку выплаты которых начисляется компенсация

Минсоцполитики обнародовало проект Закона “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты”.

“С целью устранения корупциогенного фактора предлагалось установить исчерпывающий перечень оснований для принятия управленческого решения, то есть четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков которых начисляется компенсация”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Так, в части второй статьи 2 Закона, которой предусмотрено, что под доходами в данном Законе следует понимать денежные доходы граждан, которые они получают на территории Украины и которые не имеют разового характера, среди перечня видов доходов (пенсии, социальные выплаты, заработная плата, денежное обеспечение) существует позиция „и другие”.

Законопроектом предлагается установить четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и другие доплаты к пенсии, установленные законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

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Компенсация гражданам производится в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев, начисленных гражданам за период, начиная со дня вступления в силу закона.

По материалам Finance.UA
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