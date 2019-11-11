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GM сделает свои автомобили красивее за счет больших колес (фото)

GM сделает свои автомобили красивее за счет больших колес (фото)

Американский концерн General Motors планирует начать оснащать свои автомобили 26-дюймовыми колесными дисками, сообщает GM Authority со ссылкой на заявление главного дизайнера GM Майкла Симко.

По словам Майкла Симко, колеса большого размера делают автомобиль длиннее, ниже и шире, и он выглядит красивей. Поэтому General Motors хочет, чтобы у его автомобилей были большие колеса. Симко сказал, что 24- и 26-дюймовые колесные диски сделают автомобили General Motors красивей.

Ранее другие автопроизводители тоже высказывали подобные мысли. Этой тенденции уже несколько лет. Вспомните различные концепты. У многих из них большие колеса. Благодаря таким колесам, в том числе, концепты смотрятся действительно очень красиво. К сожалению, классные концепты редко идут в серийное производство.

Автопроизводители стараются как можно больше продавать автомобилей. Поэтому они должны делать красивые машины. В результате колеса постепенно становятся всё больше и больше.

Но у больших колес есть недостатки. Например, они могут быть дорогими. Из-за них машины расходуют больше топлива. Некоторые из них могут ухудшить качество поездки.

По материалам autonews.ua
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