GM сделает свои автомобили красивее за счет больших колес (фото)

Американский концерн General Motors планирует начать оснащать свои автомобили 26-дюймовыми колесными дисками, сообщает GM Authority со ссылкой на заявление главного дизайнера GM Майкла Симко.



По словам Майкла Симко, колеса большого размера делают автомобиль длиннее, ниже и шире, и он выглядит красивей. Поэтому General Motors хочет, чтобы у его автомобилей были большие колеса. Симко сказал, что 24- и 26-дюймовые колесные диски сделают автомобили General Motors красивей.

Ранее другие автопроизводители тоже высказывали подобные мысли. Этой тенденции уже несколько лет. Вспомните различные концепты. У многих из них большие колеса. Благодаря таким колесам, в том числе, концепты смотрятся действительно очень красиво. К сожалению, классные концепты редко идут в серийное производство.

Автопроизводители стараются как можно больше продавать автомобилей. Поэтому они должны делать красивые машины. В результате колеса постепенно становятся всё больше и больше.

Но у больших колес есть недостатки. Например, они могут быть дорогими. Из-за них машины расходуют больше топлива. Некоторые из них могут ухудшить качество поездки.