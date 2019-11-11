McLaren представил новый гиперкар за 1,69 млн. долларов (фото)

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McLaren представил свой новый гиперкар – родстер McLaren Elva, получивший название в честь спорткара Elva M1A 1960-х годов. Его цена составит 1,69 млн. долларов.
Современный McLaren Elva немного похож на своего знаменитого «предка». Особенно сходство заметно в профиль. К тому же у обоих этих автомобилей нет крыши и окон.
Британский автопроизводитель считает, что те, кто будет ездить на этом родстере, не станут критиковать машину из-за отсутствия стекол и крыши. Дело в том, что по идее водитель и пассажир Elva будут находиться в аэродинамическом «пузыре», то есть встречный ветер им не помешает.
Идея аэродинамического «пузыря», конечно, интересна, но мы не до конца верим, что водитель и пассажир такого быстрого гиперкара будут чувствовать себя комфортно. Дело в том, что Elva оснащается 4,0 л двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 840 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 секунд. Представьте, как должны чувствовать себя водитель и пассажир в открытой машине на огромной скорости.
McLaren планирует выпустить всего 399 экземпляров родстера Elva. Каждый будет стоить 1,69 млн. долларов. В продаже эта новинка появится в конце 2020 года.
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