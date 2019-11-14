Количество электромобилей в мире возрастет до 15% в ближайшие 15 лет - МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что доля электромобилей на мировом рынке легковых автомобилей к 2040 году достигнет 15%.

Об этом говорится в ежегодном обзоре организации World Energy Outlook 2019.

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«К 2040 году на дороге будет насчитываться 330 млн электромобилей, что составит 15% мирового автопарка», – приводятся в обзоре оптимистичные прогнозы.

Агентство отмечает, что спрос на нефть для производства топлива для легковых автомобилей достигнет своего пика в конце 2020-х годов. Это произойдет даже несмотря на то, что количество автомобилей в мире растет на 70% в период между 2018 и 2040 годами.

Согласно данным агентства, в настоящее время доля электромобилей на мировом рынке составляет всего 2%.

Ранее в ежегодном обзоре от ОПЕК World Oil Outlook 2019 было спрогнозировано, что количество электромобилей к 2040 году составит 13%, включая гибридные двигатели. А их общее количество составит 320 млн штук.