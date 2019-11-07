Эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо до конца года

Пока нет оснований считать, что в Украине в конце 2019 года резко повысятся цены на топливо. Такого мнения придерживается Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

По словам Юрия Корольчука, нет предпосылок для снижения стоимости нефти на мировом рынке. Он также сомневается, что до конца текущего года укрепится гривна. Поэтому украинским водителям не нужно ждать, что цены на топливо скоро снизаться. Но уже хорошо, что они резко не подскочат.

С лета в Украину стали меньше ввозить из России пропан-бутана и ДТ. Некоторые эксперты полагали, что из-за их дефицита стоимость топлива на украинских АЗС подскочит, однако этого пока не произошло. Второй месяц подряд цена на бензин и дизель остается примерно на одном уровне, а в октябре стоимость автогаза даже снизилась.

В сентябре в Украине стоимость дизельного топлива увеличилась примерно на 10%, а бензина – снизилась на 2-3%.

Пока дефицита на дизель и бензин в нашей стране не наблюдается. Производители успели сделать запасы. Беларусь также возобновила поставки топлива, что благоприятно сказалось на рынке. Но ситуация с ценами может ухудшиться, если произойдет какой-нибудь кризис.