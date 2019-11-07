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Суд назначил дату рассмотрения дела об отмене национализации ПриватБанка

Суд назначил дату рассмотрения дела об отмене национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный админсуд 19 декабря рассмотрит апелляционную жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

Как стало известно НВ Бизнес, из реестра судебных дел Шестой апелляционный админсуд 19 декабря 2019 г. рассмотрит апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка на решение Окружного административного суда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка.

Как сообщал НВ Бизнес, в судейскую коллегию вошли Евгений Чаку, Евгений Мезенцев и Виталий Файдюк. Все эти судьи исходя из реестра судебных решений, имеющих опыт рассмотрения дел, связанных с ПриватБанком, и не в пользу государства.

Напомним, 18 апреля 2019 г. Окружной админсуд Киева, накануне победы Владимира Зеленского на выборах, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску Игоря Коломойского к НБУ, Кабмина, Фонда гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Государство подало апелляцию. Даты рассмотрения дела в Шестом апелляционном административном суде пока нет.

По материалам НВ
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