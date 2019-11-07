Минэкономики отчитывается о рекордном урожае зерновых, НБУ ожидает притока валюты

По предварительным расчетам, производство зерновых и зернобобовых культур достигнет рекордных 74 млн тонн. Об этом сообщает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По состоянию на 12 ноября этого года, Минэкономразвития отчитывается о росте производства пшеницы, ячменя, овса, проса, рапса. Зато в сравнении с прошлым годом уменьшились объемы урожая кукурузы, ржи, гороха, гречки, риса, сахарной свеклы, сои, картофеля и овощей.

По предварительным расчетам и данным областей, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составит в пределах 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Больше всего зерна намолотили в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях. Под урожай 2020 года уже посеяно 95% от запланированного объема озимых культур, из них: озимой пшеницы – 5,9 млн га, ржи – 121 000 га; озимого ячменя – посеяно 906 000 га, озимого рапса – 1,1 млн га, говорится на сайте Минэкономразвития.

Национальный банк Украины (НБУ) называет рост урожая зерновых одним из фундаментальных факторов для притока валюты в Украину и укрепления гривны.

«Поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, являются не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке», – подчеркнул заместитель главы НБУ Олег Чурий.