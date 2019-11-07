Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФ

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что финансирование из России может заменить кредиты Международного валютного фонда.

Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times.

По его словам, Россия сейчас готова дать Украине 100 млрд долларов.

“Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и возобновить отношения? Только деньги”, – заявил он.