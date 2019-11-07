Всего 10% владельцев земли готовы ее продать - министр соцполитики

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В Украине только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют продолжить работать на ней.
Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.
Министр напомнила, что сегодня парламент в первом чтении будет рассматривать земельную реформу.
“Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересован, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа, – были нормой. Но это не норма”, – отметила Соколовская.
Она подчеркнула, что мораторий на продажу земли “не дает возможности рынку развиваться – ни фермерам, ни крестьянам”.
“Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать – продавать украинцу свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные – планируют работать на своей земле”, – отметила министр.
Соколовская подчеркнула, что либеральный рынок – это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан, а с другой стороны – поступления в бюджет, которые можно направить на помощь тем, кто больше всего нуждается.
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