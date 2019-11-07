0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Всего 10% владельцев земли готовы ее продать - министр соцполитики

Всего 10% владельцев земли готовы ее продать - министр соцполитики

В Украине только 10% владельцев земли готовы ее продать, остальные планируют продолжить работать на ней.

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

Министр напомнила, что сегодня парламент в первом чтении будет рассматривать земельную реформу.

“Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересован, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа, – были нормой. Но это не норма”, – отметила Соколовская.

Она подчеркнула, что мораторий на продажу земли “не дает возможности рынку развиваться – ни фермерам, ни крестьянам”.

“Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать – продавать украинцу свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные – планируют работать на своей земле”, – отметила министр.

Соколовская подчеркнула, что либеральный рынок – это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан, а с другой стороны – поступления в бюджет, которые можно направить на помощь тем, кто больше всего нуждается.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.