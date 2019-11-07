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Полностью подключены к отоплению только семь областей Украины (карта)

Полностью подключены к отоплению только семь областей Украины (карта)

В Украине в нынешнем сезоне подключили к отоплению уже 95,8% жилых домов. Полностью подключены к отоплению только семь областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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“По информации областных и Киевской городской государственных администраций по состоянию на 8.30 13 ноября в Украине отапливается 95,8% жилых домов и 98,5% объектов социальной сферы”, – говорится в сообщении.

Области, которые полностью подключены к отоплению:

  • Винницкая;
  • Житомирская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская,
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Черкасская.

“100% объектов жилого фонда отапливается в Запорожской, Полтавской и Черниговской областях. 100% объектов социального фонда в Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и г.Киеве”, – добавили в Минрегионе.

Справка Finance.ua:

В каких случаях могут пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО):

  • ЦО подключили позже установленного срока или отключили досрочно;
  • отопление прерывается более чем на 12 часов в сутки раз в месяц;
  • Температура в помещении не соответствует установленной в нормативах.

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Что делать, если отсутствует тепло в квартире:

  • обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнитель услуг);
  • если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации;
  • обращения также могут быть направлены в Минрегион для соответствующего реагирования и решения вопроса по существу.
По материалам Finance.UA
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