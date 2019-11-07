Полностью подключены к отоплению только семь областей Украины (карта)

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В Украине в нынешнем сезоне подключили к отоплению уже 95,8% жилых домов. Полностью подключены к отоплению только семь областей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
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“По информации областных и Киевской городской государственных администраций по состоянию на 8.30 13 ноября в Украине отапливается 95,8% жилых домов и 98,5% объектов социальной сферы”, – говорится в сообщении.
Области, которые полностью подключены к отоплению:
“100% объектов жилого фонда отапливается в Запорожской, Полтавской и Черниговской областях. 100% объектов социального фонда в Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и г.Киеве”, – добавили в Минрегионе.
В каких случаях могут пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО):
Что делать, если отсутствует тепло в квартире:
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