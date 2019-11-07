Полностью подключены к отоплению только семь областей Украины (карта)

В Украине в нынешнем сезоне подключили к отоплению уже 95,8% жилых домов. Полностью подключены к отоплению только семь областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

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“По информации областных и Киевской городской государственных администраций по состоянию на 8.30 13 ноября в Украине отапливается 95,8% жилых домов и 98,5% объектов социальной сферы”, – говорится в сообщении.

Области, которые полностью подключены к отоплению:

Винницкая;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская,

Ровенская;

Тернопольская;

Черкасская.

“100% объектов жилого фонда отапливается в Запорожской, Полтавской и Черниговской областях. 100% объектов социального фонда в Николаевской, Сумской, Хмельницкой областях и г.Киеве”, – добавили в Минрегионе.

Справка Finance.ua:

В каких случаях могут пересчитать оплату за услуги по централизованному отоплению (ЦО):

ЦО подключили позже установленного срока или отключили досрочно;

отопление прерывается более чем на 12 часов в сутки раз в месяц;

Температура в помещении не соответствует установленной в нормативах.

Что делать, если отсутствует тепло в квартире:

обратиться в организацию, с которой заключены договорные отношения (исполнитель услуг);

если там не реагируют – в органы местного самоуправления и местные государственные администрации;