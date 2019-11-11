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В Польше подсчитали украинских работников

В Польше подсчитали украинских работников

В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек.

Об этом заявил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

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“Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси”, – сказал Котловский.

В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.

На основании чего было установлено количество трудовых мигрантов в Польше:

  • выданные рабочие визы;
  • карты поляка;
  • разрешения на временное или постоянное проживание в Польше;
  • справки работодателей о трудоустройстве иностранцев;
  • общее количество официально застрахованных иностранцев.

Справка Finance.ua:

Зарплаты в Польше по результатам исследования агентства по трудоустройству Personnel Service:

  • каждая вторая фирма предлагает работникам с востока ставку от 14,7 до 16 злотых брутто за час;
  • 15 процентов платит от 17 до 21 злотого брутто в час;
  • каждый пятый работодатель предлагает более 21 злотого брутто в час;
  • 17 процентов фирм готовы платить украинцам больше, чем польским работникам, чтобы задержать их в Польше.

Карты для тех, кто много тратит

По данным Посольства Польши в Украине, чаще всего украинцы выбирают профессии физического труда:

  • в области строительства и ремонтных работ;
  • в транспортной сфере;
  • сельском хозяйстве;
  • сфере обслуживания;
  • на производстве заводов и фабрик.
По материалам Finance.UA
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