В Польше подсчитали украинских работников

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В Польше работает более миллиона трудовых мигрантов, подавляющее большинство из которых составляют украинцы – почти 900 тысяч человек.
Об этом заявил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.
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“Напряжение на рынке труда несколько уменьшается за счет наплыва иммигрантов. Сейчас это почти 900 тыс. иммигрантов только из Украины. Кроме того, это также мигранты из других стран, в частности из Беларуси”, – сказал Котловский.
В польском Нацбанке подсчитали, что в среднем рядовой работник из Украины или Беларуси работает в Польше около семи месяцев.
На основании чего было установлено количество трудовых мигрантов в Польше:
Зарплаты в Польше по результатам исследования агентства по трудоустройству Personnel Service:
По данным Посольства Польши в Украине, чаще всего украинцы выбирают профессии физического труда:
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