Kia представила новую Optima

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Компания Kia представила седан K5 нового поколения, который за пределами Южной Кореи известен под названием Optima.
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В Kia отметили, что вместе с пятым поколением «Оптимы» дебютировало новое дизайнерское направление, которого будут придерживаться при разработке будущих моделей южнокорейской марки. Отличительной особенностью седана стала эволюционировавшая радиаторная решетка «Улыбка тигра» новой формы, массивные боковые воздухозаборники, а также задние фонари, объединенные линией стоп-сигнала.
Длина новой Kia Optima составила 4905 мм (на 50 мм больше модели предыдущего поколения), ширина — 1860 мм (плюс 25 мм), но при этом высота уменьшилась на 20 мм — до 1445 миллиметров. Размер колесной базы вырос на 45 мм — до 2850 мм, что обеспечило автомобилю «ощутимый драйверский характер».
По предварительным данным, в моторную гамму пятой Kia Optima войдет 1,6-литровая «турбочетверка» мощностью 180 л. с., а также новый агрегат Theta 3 объемом 2,5 л и мощностью 286 лошадиных сил. Последний мотор будет работать с новым восьмиступенчатым «роботом».
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