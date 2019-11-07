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Rolls-Royce представила свой самый быстрый кроссовер (фото)

Rolls-Royce представила свой самый быстрый кроссовер (фото)

Rolls-Royce расширила свою линейку мощных спецверсий под названием Black Badge, добавив в нее кроссовер Cullinan.

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В описании Cullinan Black Badge называют «самый смелый и самый темный Rolls-Royce», а также «Король ночи».

В отделке кроссовера активно используется тонированный хром, применяемый повсюду — от наконечников выпускной системы до решетки радиатора и фирменной статуэтки. Кроме того, отличительными признаками кроссовера стали новые 22-дюймовые колесные диски, в которых прячутся монументальные тормоза с красными суппортами.

Интерьер, как обычно, может быть отделан чем угодно, но для «заряженного» кроссовера особо предлагаются «трехмерный» карбон, новый вариант кожи цвета Forged Yellow и опциональный светодиодный потолок типа «Звездное небо» с эффектом падающих звезд.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge сохранил огромный 6,75-литровый V12, но его отдача выросла с 570 до 608 л.с., а количество тяги увеличилось на 50 Нм — до 900 Нм крутящего момента. Модифицированы и прочие компоненты, отвечающие за движение кроссовера: например, коробка передач обзавелась более агрессивным режимом работы, звучание выпуска можно варьировать прямо из салона, ходы педалей акселератора и тормоза оптимизированы, а подвеска перенастроена.

Прием заказов на Cullinan Black Badge уже открыт, но официально стоимость пока не называют.

По материалам НВ
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