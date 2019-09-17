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Украинцы купили рекордное количество люксовых авто

Украинцы купили рекордное количество люксовых авто

Летом 2019 года в Украине был зафиксирован рост продаж новых автомобилей на 18%.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Как отмечается, летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. Всего было было продано почти 23 тыс. новых автомобилей.

Топ-10 лидеров выглядят так:

  • KIA Sportage,
  • RENAULT Duster,
  • RENAULT Logan,
  • TOYOTA RAV4,
  • RENAULT Sandero,
  • TOYOTA Land Cruiser Prado,
  • SKODA Octavia,
  • HYUNDAI Tucson,
  • NISSAN Qashqai,
  • TOYOTA Camry.

Лидеры по ценам:

  • Mercedes-Benz S600 – более $800 тыс.,
  • Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $570-670 тыс.,
  • Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе $300-380 тыс.,
  • Lamborghini Urus за $280-300 тыс.,
  • Aston Martin DBS за $380 тыс.
  • Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене в районе $240 тыс.

Всего же за 3 летних месяца, по информации, было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей с ценой свыше $200 тыс.

По материалам Finance.UA
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