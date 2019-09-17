Украинцы купили рекордное количество люксовых авто

Летом 2019 года в Украине был зафиксирован рост продаж новых автомобилей на 18%.

Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Как отмечается, летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. Всего было было продано почти 23 тыс. новых автомобилей.

Топ-10 лидеров выглядят так:

KIA Sportage,

Sportage, RENAULT Duster,

Duster, RENAULT Logan,

Logan, TOYOTA RAV4,

RAV4, RENAULT Sandero,

Sandero, TOYOTA Land Cruiser Prado,

Land Cruiser Prado, SKODA Octavia,

Octavia, HYUNDAI Tucson,

Tucson, NISSAN Qashqai,

Qashqai, TOYOTA Camry.

Лидеры по ценам:

Mercedes-Benz S600 – более $800 тыс.,

Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $570-670 тыс.,

Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе $300-380 тыс.,

по цене в районе $300-380 тыс., Lamborghini Urus за $280-300 тыс.,

Aston Martin DBS за $380 тыс.

за $380 тыс. Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене в районе $240 тыс.

Всего же за 3 летних месяца, по информации, было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей с ценой свыше $200 тыс.