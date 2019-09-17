Украинцы купили рекордное количество люксовых авто

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Летом 2019 года в Украине был зафиксирован рост продаж новых автомобилей на 18%.
Об этом сообщает AUTO-Consulting.
Как отмечается, летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. Всего было было продано почти 23 тыс. новых автомобилей.
Топ-10 лидеров выглядят так:
Лидеры по ценам:
Всего же за 3 летних месяца, по информации, было продано около сотни дорогих люксовых автомобилей с ценой свыше $200 тыс.
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