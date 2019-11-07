На что стоит направлять налоги (опрос)

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68% украинцев считают, что размер налогов в государстве слишком высок.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Социологической группы “Рейтинг”.
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Опрос проводился 22-30 октября и охватывал 2 000 респондентов по территории Украины.
Куда должны направляться средства от налогообложения:
Согласно исследованию, 79% опрошенных соглашаются, что уплата налогов способствует развитию государства. 74% верят, что усиление контроля за этим улучшит экономическое состояние Украины, а 65% уверены, что власти стоит ввести жесткую уголовную ответственность за неуплату налогов.
При этом исследование показало, что лишь 34% респондентов знают точную сумму налога, которую они уплачивают при получении зарплаты, еще 16% знают примерную сумму, а 27% – не знают вообще.
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