Ничего личного: работодателям запретят спрашивать на собеседовании о семье и планах

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Работодателям запретят интересоваться личной жизнью человека на собеседовании, поскольку это может повлиять на решение о приеме на работу и сдвинуть на второе место профессиональные качества.
Об этом говорится в законопроекте №1148, который на этой неделе собираются рассмотреть в Верховной Раде.
В трудовое законодательство предлагают добавить новый пункт – гарантия права на личную жизнь. Как именно это право будет гарантироваться, в проекте не говорится.
Еще один пункт запрещает задавать личные вопросы. При приеме на работу работодателю сейчас нельзя спрашивать о партийной и национальной принадлежности, месте регистрации и т. п. К этим запретным темам добавят еще несколько: об отношениях, семье, здоровье и уровне зарплаты на предыдущем месте работы.
Если работодатель при приеме на работу требует подобную информацию, человек имеет право не предоставлять ее, и это не может быть основанием для отказа в приеме на работу.
“Встречаются случаи, когда при решении о найме работника, в том числе женщины, работодатель узнает о навыках и карьерных планах, но также интересуется личной жизнью, например, о планах зарегистрировать брачные отношения или родить ребенка, что влияет на окончательное решение работодателя. Более того, нередки случаи отказа в приеме на работу беременным женщинам”, – говорится в пояснительной записке к проекту.
Юлия Гречка проработала HR-специалистом в разных компаниях шесть лет . Сегодня она руководит своей компанией по управлению персоналом. Раньше в работе часто приходилось сталкиваться с дискриминационными вопросами, говорит она.
“Вопросы личного характера – постоянная практика. Конечно, они влияют на решение о приеме на работу. Я постоянно учила людей внутри компании не задавать таких вопросов. Всем известно, что если есть два кандидата: парень 25 лет и девушка, которая недавно вышла замуж, то ее не возьмут – вдруг она уйдет в декрет в ближайшие два года. Нормы, которые запрещают гендерную дискриминацию, уже есть. Того закона не придерживаются и, наверное, этот тоже не будет работать. Но такие вещи должны быть”, – считает Юлия Гречка.
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